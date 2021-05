Umwelt- und Sozialverband fordern sozial-ökologische Wende

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und der Paritätische Gesamtverband fordern von der nächsten Bundesregierung eine konsequente sozial-ökologische Wende, damit beim Erreichen der Klimaschutzziele die sozial Schwachen nicht zu den großen Verlieren werden. "Natur- und Umweltschutz und eine echte sozial-ökologische Wende funktionieren nur dann, wenn alle Menschen mitgenommen werden und niemand zurückgelassen wird. Hier kommen enorme Anstrengungen und eine gigantische Umverteilung auf uns zu, die es aber konsequent und solidarisch zu stemmen gilt", sagte Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer Paritätischer Gesamtverband.

Die beiden Verbände präsentierten eine "Zukunftsagenda für die Vielen", in der sie sich beispielswiese für eine Anhebung des CO2-Preises auf zunächst 50 Euro pro Tonne aussprachen bei voller Rückgabe an die Bevölkerung über einen Pro-Kopf-Ökobonus. Auch forderten sie die Wiederbelebung der Vermögenssteuer, deutlich höhere Erbschaftsteuern, eine Transaktionssteuer und höhere Spitzensteuersätze in der Einkommenssteuer.

Verbände sehen Herkulesaufgabe

Ein echter gesellschaftlicher Umbau sei nur möglich, wenn man ökologischen Umbau, Naturschutz, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zusammen denkt, erklärten beide Verbände. Nötig sei ein entschlossenes Umsteuern der Politik, um unter anderem das 1,5-Grad-Klimaziel zu erreichen, sowie flankierende Maßnahmen für soziale Sicherheit und die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts.

"Wir stehen vor enormen Herausforderungen, das wissen wir. Wir werden unseren Lebensstil ändern müssen und mehr noch: Wir werden eine Volkswirtschaft, die ausgerichtet ist auf Verschwendung, auf Verbrauch, auf Profite und dabei auch die Ausgrenzung ganzer Bevölkerungsgruppen in Kauf nimmt, schlicht neu ausrichten müssen", sagte Schneider. "Das ist eine Herkulesaufgabe."

BUND gegen ausgeglichenen Haushalt im kommenden Jahr

BUND-Vorsitzender Olaf Bandt hält angesichts der für den Klimaschutz nötigen Investitionen einen ausgeglichenen Haushalt im Jahr 2022 für unrealistisch. Auch müssten die Steuern erhöht werden für Vermögende und Erben, damit die Kosten für die ökologischen Wende nicht nur von der Einkommenssteuer gezahlt werde. "Wir brauchen eine gerechte Steuerpolitik, die die Menschen an den Kosten dieser gesellschaftlichen Umwälzung gerecht nach ihrem Leistungsvermögen beteiligt", so Bandt.

Die beiden Verbände forderten von der nächsten Bundesregierung, dass sie sich für eine ökologische und gerechte Gesellschaft einsetzt und schlagen dafür neun Schritte vor. Dazu zählt eine naturverträgliche Energierevolution, eine nachhaltige Mobilität für alle, eine soziale und ökologische Agrar- und Ernährungswende und eine soziale Sicherheit für die Transformation.

Außerdem fordern die beiden Verbände einen starken Naturschutz, weniger Ressourcenverbrauch und eine gerechtere Gesellschaft, Wohnen und Boden in Gemeinschaftshand, eine gute Pflege und Gesundheitsversorgung für alle sowie internationale Solidarität und die Einhaltung von Menschenrechten.

