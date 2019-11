Umweltbundesamt fordert Kerosinsteuer

Das Umweltbundesamt hat sich für die Einführung einer Kerosinsteuer ausgesprochen. Als ersten Schritt empfiehlt die Behörde, für innerdeutsche Flüge "zeitnah" einen EU-Mindestenergiesteuersatz von 33 Cent pro Liter zu erheben. Das geht aus einem umfangreichen Konzept für den "Luftverkehr der Zukunft" hervor, das das Umweltbundesamt am kommenden Mittwoch in Berlin vorstellen will und aus dem das Nachrichtenmagazin Der Spiegel vorab berichtet.

Laut dem Papier, in das Dow Jones Newswires Einblick hatte, könnte Deutschland die Kerosinsteuer in einem zweiten Schritt auch für Flüge zwischen Mitgliedsstaaten einführen. Dazu wären bilaterale Abkommen nötig. Die EU-Energiesteuerrichtlinie von 2003 erlaube solche Maßnahmen sowohl für Inlandsflüge als auch zwischen Mitgliedstaaten, die dies entsprechend vereinbart hätten. Langfristig setzt das Umweltbundesamt auf eine EU-weite Lösung, die bis 2030 umgesetzt sein sollte.

Fliegen sei "hoch subventioniert", erklärte der Sprecher des Amtes, Felix Poetschke, gegenüber Dow Jones Newswires. Allein 2017 habe der Staat auf 8,1 Milliarden Euro durch eine fehlende Kerosinbesteuerung und 4,2 Milliarden Euro durch eine Mehrwertsteuerbefreiung für grenzüberschreitende Flüge verzichtet. "Bislang zahlt der Luftverkehr nur etwa ein Zehntel dessen, was andere Verkehrsträger an Steuern leisten", so Poetschke. Das Konzept sieht daher auch die Streichung aller Steuersubventionen für Flugzeugtreibstoff und internationale Flüge vor.

Nach Angaben des Amts trägt der Luftverkehr derzeit mit 5 bis 8 Prozent zur Klimaerwärmung bei. Die klimagefährdenden Abgase seien in der Reiseflughöhe von Passagierjets teilweise zwei- bis dreimal schädlicher als am Boden. Fliegen müsse teurer und stärker reguliert werden, um die Folgen für Klima, Umwelt und Gesundheit von Flughafenanwohnern in Grenzen zu halten, so die Behörde.

In ihrem Konzept schlagen die Wissenschaftler weiter vor, Teile der Einnahmen aus Kerosinsteuern und einer Mehrwertsteuer auf internationale Flüge dafür zu verwenden, Bahnverbindungen zwischen Ballungsräumen auszubauen. Dadurch könnten Kurzstreckenflüge unnötig werden.

BERLIN (Dow Jones)