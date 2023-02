Umweltbundesamt fordert "Paradigmenwechsel" im Gebäudebereich

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Umweltbundesamt (UBA) hat in einer Studie einen "Paradigmenwechsel" gefordert, um einen nachhaltigen Wohnungs- und Städtebau zu erreichen. Dies sei eine "Herkulesaufgabe", sagte UBA⁠-Präsident Dirk Messner bei der Vorstellung der Studie in Berlin. Wichtigste Stellschraube für mehr Umweltschutz beim Wohnraumbau sei, dass der vorhandene Gebäudebestand wo immer möglich erhalten bleibe oder sinnvoll umgebaut und umgenutzt werde. Klimaemissionen und unnötig hohe Rohstoffverbräuche ließen sich so am einfachsten vermeiden, erklärten UBA, Bundesbauministerium und Bundesumweltministerium in einer Pressemitteilung.

Der Wohnraummangel sei in vielen Großstädten und Ballungsräumen ein immenses soziales Problem, gleichzeitig verfehle der Gebäudesektor seit Jahren seine Umwelt- und Klimaziele. "Wir müssen an vielen Schrauben drehen und an vielen Schrauben auch relativ schnell und fundamental arbeiten", mahnte Messner. "Neben dem dringend nötigen Neubau müssen wir vor allem den Umbau und die Umnutzung bestehender Gebäude stärker in den Fokus rücken", forderte er. "Sonst werden wir unsere Klima- und Ressourcenschutzziele im Gebäudesektor krachend verfehlen." Außerdem müsse man viel mehr Baustoffe recyceln und im Kreislauf führen.

In der Studie wird mit Blick auf die erforderlichen Weichenstellungen unter anderem angeregt, den Gebäudebestand zu erhalten, weiterzuentwickeln, umzubauen und umzunutzen, die Rahmenbedingungen zu prüfen und die Regelwerke zu ändern, das Quartier als Handlungsebene zu stärken sowie Vernetzung, Aus- und Weiterbildung und Forschung zu fördern.

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) erklärte, Bauen und ⁠Klimaschutz⁠ müssten immer zusammen und sozial gedacht werden. "Wir brauchen eine Neuausrichtung", forderte sie. Dafür müsse man weg von der Fokussierung auf den ⁠Primärenergieverbrauch⁠ hin zu einer Lebenszyklusbetrachtung von Neubau und Bestand, die die gesamte Treibhausgasbilanz in den Blick nehme. "Die Frage ist, ob wir zu einer Kultur des Umbauens kommen." Es sei aber auch geboten, nötigen Neubau möglichst klimaverträglich zu gestalten.

Nötig seien "klimaresiliente Städte mit einer klug geplanten blauen und grünen Infrastruktur aus Wasser und Stadtgrün", forderte Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne). Beim dringend benötigten Wohnraum könne man gleichzeitig Umwelt und ⁠Klima⁠ schützen. Entstehe neuer Wohnraum in erster Linie in Innenstädten und auf Siedlungsbrachen und würden Bestandsgebäude saniert und umgebaut, spare das Energie, Abfälle und Treibhausgase und senke den Flächenverbrauch.

