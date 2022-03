Umwelthilfe und Mieterbund fordern sozialverträglichen Klimaschutz

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und der Deutsche Mieterbund (DMB) haben in einem gemeinsamen Sofortprogramm Forderungen gestellt, um bezahlbares Wohnen und Klimaschutz zusammenzubringen. Sie verlangen von der Bundesregierung, die konkreten Maßnahmen schnellstmöglich umzusetzen, um die sozialen und klimapolitischen Ziele im Gebäudesektor zu erreichen. Für bezahlbares Wohnen und den Klimaschutz müssten "die Energieverbräuche in Gebäuden drastisch reduziert und eine Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energien sichergestellt werden", heißt es in einer Pressemitteilung.

In ihrem Sofortprogramm fordern die DUH und der DMB, die Fördermittel für die energetische Sanierung auf mindestens 25 Milliarden Euro pro Jahr zu erhöhen und zu verstetigen. Für eine sozialverträgliche Ausgestaltung mit dem Ziel einer warmmietenneutralen energetischen Sanierung müsse die Förderung bei Vermieterinnen und Vermietern verbleiben und gleichzeitig die Modernisierungsumlage auf höchstens 4 Prozent abgesenkt werden. Außerdem verlangten die Verbände eine Entlastung der Mieterinnen und Mieter beim CO2-Preis. Für das bezahlbare Wohnen seien zudem ein Mietenstopp und die Ausweitung des sozialen Wohnungsbestandes nötig.

Als einziger Sektor habe der Gebäudesektor bereits vor zwei Jahren die Klimaziele verfehlt, für 2021 werde eine Lücke von 12 Millionen Tonnen CO2 prognostiziert. Gleichzeitig stiegen die Wohn- und Mietkosten weiter an, der Wohnraum in den Städten werde knapp. Vor dem Hintergrund aktueller Geschehnisse sei es aber nicht nur aus sozialer und klimapolitischer Perspektive geboten, endlich deutliche Fortschritte im Gebäudesektor zu erreichen, sondern auch aus sicherheitspolitischen Gesichtspunkten müsse die Abhängigkeit von fossiler Energie beendet werden, so die Verbände.

"Wir müssen dringend aus Öl und Gas aussteigen und Energieeinsparungen in den Mittelpunkt rücken, damit wir den verbleibenden Energiebedarf mit Erneuerbaren Energien decken können", sagte DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz. Die Zeche für die bislang fehlenden Investitionen zahlten momentan die Verbraucher durch hohe Energiepreise. Die Regierung müsse "sofort eine Sanierungsoffensive im Gebäudesektor in die Wege leiten und Mindesteffizienzstandards für die energetisch schlechtesten Gebäude einführen". Die Kosten sollten zwischen Vermietern, öffentlicher Hand und Mietern aufgeteilt werden. Dafür brauche es mehr Fördermittel für die energetische Sanierung gekoppelt an ordnungsrechtliche Vorgaben und eine Senkung der Modernisierungsumlage.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2022 07:29 ET (12:29 GMT)