Umwelthilfe verklagt Bundesregierung wegen Klimaschutz in Gebäuden

BERLIN (Dow Jones)--Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat gegen das Bundesbauministerium Klage eingereicht, um nach eigenen Aussagen den Klimaschutz-Stillstand im Gebäudesektor zu beenden. Als Grund verwies die Umweltorganisation auf das jüngste Gutachten des Expertenrats für Klimafragen der Bundesregierung, das dem Gebäudesektor im vergangenen Jahr zum zweiten Mal in Folge ein Verfehlen der Klimaziele attestiert hat. Demnach stieß der Sektor im vergangenen Jahr 2 Millionen Tonnen mehr an Kohlendioxid (CO2) aus, als gemäß den Emissionszielen der Bundesregierung erlaubt war. Die DUH habe daher Klage beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingereicht.

Da der Gebäudesektor die Emissionsziele verpasst hat, müssen die zuständigen Ministerien für Bau und Klima nun innerhalb von drei Monaten ein Sofortprogramm mit schnell wirksamen Maßnahmen vorlegen. Die Klage erhalte nun klare Forderungen, damit dieses Sofortprogramm nicht genauso unzureichend und damit gesetzeswidrig werde wie das aus dem Vorjahr, so die DUH.

Zu den Forderungen der Umweltschützer gehören etwa ordnungsrechtliche Instrumente für den Gebäudebestand sowie der konsequente Ausstieg aus der fossilen Wärmeversorgung.

"Die zuständigen Ministerien von Geywitz und Habeck sehen tatenlos zu, wie die Klimaschuld im Gebäudesektor von Tag zu Tag wächst. Diesen Zauderkurs kann sich das Klima aber nicht mehr leisten", erklärte Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der DUH. "Was wir in den vergangenen Jahren nicht zielkonform eingespart haben, kommt in den kommenden Jahren als zusätzliche Last obendrauf. Wenn die Bundesregierung jetzt nicht handelt, wird sich diese Situation fortschreiben."

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/brb

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2022 06:26 ET (10:26 GMT)