Umwelthilfe wirft Kraftfahrt-Bundesamt Versäumnisse vor

Heute im Fokus

DAX stabil -- Dow startet kaum verändert -- USA drohen EU mit weiteren Strafzöllen -- Nemetschek verkauft Beteiligung an Docuware mit Gewinn -- Exxon, OPEC+, Merck, Bitcoin, HELLA im Fokus

thyssenkrupp will ab 2050 klimaneutral sein. Goldbestand bei Deutscher Börse auf Rekordhoch. EZB-Ratsmitglieder wollen offenbar noch keine Lockerung im Juli. Bayer-Aktie sackt ab: In Österreich zeichnet sich Totalverbot von Glyphosat ab. AB InBev will an Hongkonger Börse. Global Fashion mit durchwachsenem IPO.