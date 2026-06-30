Umweltminister Schneider startet Sommerreise

SCHWERIN (dpa-AFX) - Bundesumweltminister Carsten Schneider startet am Mittwoch eine mehrtägige Sommerreise durch Mecklenburg-Vorpommern. Am ersten Tag will der SPD-Politiker das Atom-Zwischenlager Lubmin besuchen. In der Nähe der Ostseeküste stand ein DDR-Atomkraftwerk, das inzwischen abgebaut wird. Auch ein Besuch auf der kleinen, unter Naturschutz stehenden Insel Vilm bei Rügen steht auf dem Programm.

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Am Donnerstag informiert sich Schneider bei einem Besuch in Sassnitz auf Rügen über den Zustand der Ostsee. Am Nachmittag gibt er den Startschuss für das Bundeskompentenzzentrum Munitionsbergung im Rostocker Hafen. Nach früheren Angaben lagern in der Ostsee nach Schätzungen rund 300.000 Tonnen konventioneller Altmunition; in der Nordsee sind es demnach sogar 1,3 Millionen Tonnen, die dort seit über 80 Jahren rosten.

Am Freitag will Schneider das Unternehmen H2APEX, das in Laage bei Rostock grünen Wasserstoff produziert. Wasserstoff gilt als möglicher Energieträger der Zukunft. Grüner Wasserstoff wird mit Hilfe erneuerbarer Energien erzeugt. Zum Abschluss plant der Umweltminister eine Radtour entlang des Grünen Bands, einem Korridor von Biotopen entlang der früheren innerdeutschen Grenze./hrz/DP/he