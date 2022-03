Umweltministerin Lemke: UN-Plastik-Beschluss 'historisches Ergebnis'

NAIROBI (dpa-AFX) - Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat die bevorstehende Verabschiedung einer Resolution, die konkrete Verhandlungen für ein globales rechtsverbindliches Plastik-Abkommen auf den Weg bringen soll, als "historisches Ergebnis" bezeichnet. Das Ergebnis sei vergleichbar mit dem Pariser Klimaabkommen, sagte Lemke am Mittwoch am Rande der Umweltversammlung der Vereinten Nationen (UNEA) in Nairobi. Es sei das erste Mal, dass die internationale Staatengemeinschaft sich darauf verständigt habe, gegen Plastikvermüllung vorzugehen, sagte Lemke.

Die Abstimmung sollte am Mittwoch zwischen 13 und 16 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Laut Schätzungen der UN werden mittlerweile jährlich 400 Millionen Tonnen Plastikmüll weltweit produziert./nak/DP/jha