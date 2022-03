Umweltministerin warnt wegen Kämpfen vor Atomunfall in der Ukraine

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat angesichts der Kämpfe in der Ukraine vor einem Atomunfall gewarnt. Die Ministerin sehe "mit großer Sorge das anhaltende Risiko eines Atomunfalls in der Ukraine aufgrund des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges Russlands", sagte ein Ministeriumssprecher den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das Umweltministerium habe bisher aber keine belegbaren Hinweise, die befürchten ließen, dass Radioaktivität freigesetzt worden sei. In den vergangenen Tagen hatte es Berichte über Kampfhandlungen an der Reaktorruine in Tschernobyl gegeben./nif/DP/zb