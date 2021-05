Umweltökonom sieht Söders Klimaziel-Vorstoß kritisch

BERLIN (Dow Jones)--Der Direktor des Thinktanks Agora Energiewende hat mit Skepsis auf den Vorstoß von CSU-Chef Markus Söder reagiert, das deutsche Klimaziel um zehn Jahre auf 2040 vorzuziehen. "Zunächst einmal freue ich mich darüber, dass der Wettbewerb der Ideen beim Thema Klimaneutralität jetzt losgeht", sagte Graichen anlässlich der Vorstellung einer neuen Klima-Studie. Allerdings zeigte er sich "ein bisschen überrascht", dass die CSU die Denkfabrik jetzt überhole. Agora Energiewende hatte empfohlen, die Klimaneutralität 2045 statt wie bislang geplant erst 2050 anzustreben.

Dieser Vorschlag sei "sauber durchgerechnet", so Graichen. "Politik besteht aus Handeln und nicht aus Ankündigungen. Das ist meines Erachtens das, was man an dieser Stelle dringend braucht." Zwar schlagen sowohl Söder als auch Agora Energiewende vor, das deutsche Klimaziel in einem Zwischenziel 2030 von derzeit 55 auf 65 Prozent anzuheben. Allerdings geht der Umweltökonom auf Abstand zur Forderung des bayerischen Ministerpräsidenten, am Kohleausstieg 2038 festzuhalten. Dieser Schritt müsse bereits auf 2030 vorgezogen werden, etwa über einen "glaubwürdigen" CO2-Preis im Emissionshandel, so Graichen. Neuerliche Entschädigungen an die Kohlekonzerne schließt Agora Energiewende jedoch auch.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 03, 2021 06:44 ET (10:44 GMT)