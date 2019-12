Umweltschützer fordern von Schulze 'neues Nachdenken' über Klimapaket

MADRID (dpa-AFX) - Umweltverbände haben Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) beim UN-Klimagipfel aufgefordert, sich für eine umfassende Überarbeitung des Klimapakets der großen Koalition einzusetzen. Sie hätten 360 000 Unterschriften gesammelt "für ein neues Nachdenken, für ein wirklich ambitioniertes Klimapaket", sagte BUND-Chef Olaf Bandt am Donnerstag in Madrid. Es gehe unter anderem um den "sehr schnellen Einstieg in den Kohleausstieg" und einen wirksameren CO2-Preis. Die Klima-Beschlüsse des SPD-Bundesparteitags hätten dafür ein politisches Fenster geöffnet.

"Die Energiewende in Deutschland scheitert nicht am Naturschutz", sagte Bandt. Beim Ausbau von Windkraft solle Schulze sich gegen die Regelung wehren, dass bundesweit standardmäßig 1000 Meter Abstand zwischen Windrädern und Wohnsiedlungen gehalten werden sollen. Es sei eine gemeinsame Botschaft von Naturschutzring, BUND, Nabu, WWF, Deutsche Umwelthilfe, Germanwatch, Greenpeace, den Naturfreunden, Campact und dem Umweltinstitut München.

Schulze nahm die Aufforderung entgegen und sagte, die Verbände wüssten, dass sie für ein ambitionierteres Klimapaket gestritten habe. "Wir haben jetzt einen Kompromiss, den ich gut vertreten kann", sagte sie, weil das Klimaschutzgesetz dazu führe, dass jedes Jahr wieder geprüft werde, ob Deutschland auf dem richtigen Pfad sei./ted/cfn/dav/DP/zb