Umweltverbände fordern noch vor Sommer Gesetzentwürfe zum Klimaschutz

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung muss aus Sicht der Umweltverbände noch vor der Sommerpause ein Gesetzespaket zu Klimaschutz in Bereichen wie Verkehr, Energie und Landwirtschaft vorlegen. Der Auftrag des Klimakabinetts der Bundesregierung müsse sein, über alle Sektoren Maßnahmen auf den Weg zu bringen und einen Kabinettsentwurf noch vor der Sommerpause zu beraten, sagte Michael Schäfer von der Naturschutzorganisation WWF am Mittwoch in Berlin. Es dürfe nicht darum gehen, nur den Gesetzentwurf von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) zu verzögern.

Die Verbände zeigten sich enttäuscht über das Ergebnis der Kommission zum Verkehr, die sich bis Dienstagmorgen nicht wie geplant auf einen Pfad einigen konnte, das Klimaschutzziel 2030 in diesem Bereich zu erreichen. Nun müsse Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) die notwendigen Schritte einleiten, sagte Tina Löffelsend vom BUND. Dazu gehörten eine Quote für Elektroautos und ein Anreizsystem für den Kauf leichter, sparsamerer Autos.

Die Verbände mahnten zudem die Umsetzung des Konzepts für den Kohleausstieg an, das eine weitere Kommission bereits Ende Januar vorgelegt hatte. Die Verhandlungen mit dem Kraftwerksbetreiber liefen schleppend an, kritisierte Löffelsend. Die Bundesregierung sei bereit, Milliarden für die Hilfe beim Strukturwandel schnell auf den Weg zu bringen, aber wie der Ausstieg aus der Stromgewinnung aus Braunkohle gesetzlich geregelt werden solle, sei noch nicht ersichtlich. "Milliarden für nichts, Milliarden ohne Klimaschutz, das ist nicht vermittelbar", sagte sie./ted/DP/jha