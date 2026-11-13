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Umweltverbände rügen Einfluss von Öl-Lobby auf Klimagipfel

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ANTALYA (dpa-AFX) - Auf der Klimakonferenz in der Türkei sind nach einer Datenanalyse von Klimaschützern viele große Umweltverschmutzer ganz offiziell akkreditiert - gemeint sind etwa Lobbyisten und Konzerne der Öl-, Gas- und Kohlebranche sowie der Agrarindustrie oder Tech-Konzerne. Eine Auswertung von UN-Daten ergibt laut dem Bündnis "Kick Big Polluters Out", dass etwa Vertreter von 60 Verbänden für fossile Brennstoffe in Antalya Zugang zum Gelände der COP31 bekommen haben, wie die Konferenz im UN-Jargon heißt. Dazu kommen 16 bedeutende Geldgeber und Banken für Öl, Gas und Kohle.

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Zu den größten Delegationen gehören demnach die International Emissions Trading Association (IETA) und BNP Paribas. Genannt werden auch der Bundesverband der Deutschen Industrie, ExxonMobil, TotalEnergies und BlackRock.

Forderung nach Reform der Klimaverhandlungen

Lien Vandamme vom Center for International Environmental Law äußerte sich empört über die Präsenz dieser Lobbygruppen. "Große Umweltverschmutzer und ihre Geldgeber bevölkern weiterhin die Gänge der COP. Sie arbeiten daran, ihre Gewinne zu schützen, Klimaschutz zu blockieren und das "Weiter so" aufrechtzuerhalten", sagte sie. "Man kann kein Feuer löschen, während man den Brandstiftern die Streichhölzer in die Hand drückt."

Zugang erhielten die Lobbyvertreter demnach auf verschiedenen Wegen. 222 sind etwa Delegierte mit sogenannten "Party Overflow"-Akkreditierungen, und 203 kamen über Nicht-Regierungsorganisationen. 45 waren Gäste des Ausrichters Türkei und 31 sogar Mitglieder der offiziellen Verhandlungsdelegation.

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Vandamme bilanzierte, es brauche ein System, das aufhört, sich selbst zu sabotieren. "Es ist höchste Zeit, die UN-Klimaverhandlungen zu reformieren. Und dazu gehört, die Verursacher von Umweltverschmutzung auszuschließen."

96.000 registrierte Teilnehmer in Antalya

Die Weltklimakonferenz in Antalya dürfte mit mehr als 96.000 registrierten Teilnehmern als eine der zwei größten in die Geschichte eingehen. Nach Angaben des UN-Klimasekretariats haben bislang 50.000 Delegierte ihre Akkreditierung vor Ort abgeholt.

Je nach Verlauf könnte Antalya möglicherweise die bislang größte Klimakonferenz in Dubai übertreffen, die 2023 mit 85.000 Teilnehmenden im Wüstenstaat stattfand. Die türkischen Gastgeber sprechen gern von "rund 100.000" Teilnehmern.

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Wie viele tatsächlich vor Ort im Laufe der zwei Wochen teilnehmen, wird erst am Ende feststehen, da Länder-Delegationen bis zum Ende der Konferenz noch Menschen akkreditieren können. Mindestens die zweitgrößte Klimakonferenz jemals dürfte Antalya jedoch "mit Sicherheit" werden, sagte ein Sprecher des UN-Klimasekretariats./toz/DP/mis

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