Umweltverbände warnen vor Politisierung der Endlager-Suche

BERLIN (Dow Jones)--Zahlreiche Umweltverbände haben vor einer politischen Einflussnahme auf die Endlager-Suche gewarnt und eine stärkere Öffentlichkeitsbeteiligung eingefordert. "Die atompolitische Vergangenheit zeigt: Ohne Transparenz, ohne 'Augenhöhe' und ohne Sicherstellung eines wissenschaftsbasierten Prozesses ist dieses Verfahren zum Scheitern verurteilt", erklären die 50 unterzeichnenden Organisationen der Atommüllkonferenz in einer Stellungnahme. Das Forum vereinigt neben Nichtregierungsorganisationen und Wissenschaftler vor allem Vertreter von derzeitigen oder geplanten Atommüll-Standorten aus ganz Deutschland.

Es gebe "die begründete Gefahr, dass am Ende der Standort ausgewählt wird, der die geringste Hausmacht im Bundestag hat", erklärte der Sprecher der Anti-Atom-Organisation ausgestrahlt, Jochen Stay, in Berlin. Hintergrund seien Ankündigungen zahlreicher Bundestagsabgeordneter, dass sie Mehrheiten gegen eine Standortauswahl organisieren würden, sollte ihr Wahlkreis in die nähere Auswahl zur Erkundung kommen.

In dem Suchverfahren soll in Phase 2 der Bundestag entscheiden, an welchen möglichen Standorten die oberirdische Erkundung beginnen soll. Weil das Parlament dabei die Empfehlungen der zuständigen Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) aber nicht annehmen müsse, "ist der Konflikt nicht aus der Welt, sondern wird, je enger die Suche eingegrenzt wird, umso schärfer wieder ausbrechen", so Stay.

Auch fordern die Umweltverbände, dass die geologischen Daten veröffentlicht werden, die Grundlage für den am Montag veröffentlichten Zwischenbericht waren. Aus den 90 Teilgebieten, die die BGE ausgewählt hatte, sollen zunächst unter Beteiligung der Öffentlichkeit konkrete Standorte für eine mögliche Erkundung ausgewählt werden. Dazu lädt das Bundesamt für die Sicherheit der Entsorgung (BASE) am 17. und 18. Oktober zur Auftaktveranstaltung der Fachkonferenz. Nach drei weiteren Terminen soll die Konferenz bereits im Juni 2021 ihre Arbeit beenden.

Die Geschäftsführerin des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Antje von Broock, hält diesen Zeitraum für viel zu kurz. Die BGE etwa habe drei Jahre an ihrem Zwischenbericht gearbeitet. Kritik übte sie auch daran, dass die Ergebnisse der Fachkonferenz nicht bindend für die Bundesgesellschaft seien. Außerdem erwartet von Broock, dass die öffentliche Begleitung des Prozesses "auch mit entsprechenden Ressourcen untermauert wird". Dies gehe von Reisekosten für Ehrenamtliche bis hin zu Mitteln, Gegenuntersuchungen durchzuführen.

September 28, 2020 07:28 ET (11:28 GMT)