Umweltverbände wollen drastische Maßnahmen gegen Plastikmüll

BERLIN (dpa-AFX) - Um Plastikmüll zu vermeiden, schlagen Umweltverbände drastische Maßnahmen vor. Über strikte Regulierung und Verbote müssten Kunststoffproduktion und -verbrauch massiv reduziert werden, forderten Naturschutzverbände wie der BUND, Greenpeace und die Deutsche Umwelthilfe am Mittwoch in Berlin. Zu dem Forderungskatalog an die Bundesregierung zählt eine Abgabe auf besonders umweltschädliche Einwegartikel wie Plastiktüten, Einwegplastikflaschen und Coffee-to-go-Becher.

Die verschwenderische Nutzung und das unachtsame Wegwerfen müssten gestoppt werden, sagte Barbara Unmüßig, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Umweltverbände verlangten außerdem Geschwindigkeitsbegrenzungen und Gewichtsreduzierungen bei Kraftfahrzeugen bis hin zu einem SUV-Verbot, um den Reifenabrieb zu reduzieren. Durch Reifenabrieb fielen jedes Jahr tausende Tonnen Mikroplastik an.

Gefordert wird auch, ein Ziel zur Abfallvermeidung bis 2030 von maximal 90 Kilogramm pro Jahr festzulegen - derzeit seien es 230 Kilo pro Kopf und Jahr. Zudem müsse es eine gesetzliche Schadenshaftung nach dem Verursacherprinzip geben. Hersteller sollen für Gesundheits-, Umwelt- und Klimaschäden ihrer Produkte verantwortlich gemacht werden.

Plastik sei eine der größten und sichtbarsten ökologischen Belastungen und überschwemme die Umwelt - an Land, im Meer und in der Luft, so die Verbände. "Die Zukunft ist unverpackt", sagte Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser./hoe/DP/mis