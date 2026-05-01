DAX24.840 +1,0%Est506.011 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8200 +0,6%Nas26.396 +0,4%Bitcoin66.183 -0,9%Euro1,1601 -0,2%Öl104,3 -0,6%Gold4.503 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Vonovia A1ML7J RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nimmt 25.000 Punkte ins Visier -- Wall Street fester - Dow Jones mit Rekord -- ifo-Geschäftsklima überraschend verbessert -- NVIDIA, Lenovo, Infineon, Rüstungsaktien, Cavendish, Zoom im Fokus
Top News
Zalando-Aktie legt zu: Einigung bei Streit um Logistikzentrum Zalando-Aktie legt zu: Einigung bei Streit um Logistikzentrum
PUMA-Aktie auf Hoch seit März 2025 vor Fußball-WM - auch adidas und Nike im Blick PUMA-Aktie auf Hoch seit März 2025 vor Fußball-WM - auch adidas und Nike im Blick
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

UN: Angriff auf Dnipro zerstörte Depot der Flüchtlingshilfe

22.05.26 16:18 Uhr

GENF/DNIPRO (dpa-AFX) - Ein russischer Luftangriff auf die ukrainische Stadt Dnipro hat Hilfsgüter des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR im Wert von mehr als einer Million US-Dollar vernichtet. Es sei der erste derartige Angriff in mehr als vier Jahren Krieg gewesen, teilte die UN-Organisation in Genf mit. In einem angemieteten Lagerhaus seien 900 Paletten mit Hilfsgütern und Material für Notunterkünfte zerstört worden. Bei dem Angriff auf Dnipro am Mittwoch waren zudem zwei Menschen getötet und mehrere andere verletzt worden.

"Der Treffer auf das Lagerhaus passierte vor dem Hintergrund einer allgemeinen Eskalation der Angriffe im ganzen Land", erklärte das UNHCR. Die Zahl ziviler Opfer durch die russischen Attacken sei in diesem Jahr stark gestiegen. Die Organisation kritisierte auch Angriffe auf eindeutig gekennzeichnete UN-Hilfskonvois in den Gebieten Dnipropetrowsk und Cherson vergangene Woche. In einem Fall war ein Fahrer verletzt worden./fko/DP/zb