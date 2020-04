UN-Behörde - 1,6 Milliarden Arbeitern droht Verlust der Lebensgrundlage

GO

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Stecken Sie nicht den Sand in den Kopf, sondern kaufen Sie die richtigen Aktien. Erfahren Sie im aktuellen Anlegermagazin mehr über attraktive Qualitätsaktien und zyklische Aktien

Heute im Fokus

Dow gewinnt -- DAX pendelt um 11.000 Punkte-Marke -- US-Wirtschaft sinkt -- BioNTech und Pfizer testen Corona-Impfstoff -- Boeing mit Verlust -- GE, Airbus, Alphabet, Starbucks im Fokus

Spotify beschleunigt in Coronakrise Nutzerwachstum. Ford erwartet fünf Milliarden Dollar Quartalsverlust. Wirecard-Aktie sackt weiter ab - KPMG-Bericht wirkt nach. Bitcoin steigt über 8.000 US-Dollar. Deutsche Bank schreibt zum Jahresauftakt unter dem Strich Verluste. Fielmann blickt auf solides Finanzpolster und will weiter investieren. Airbus in roten Zahlen.