UN-Chef: Gaza-Entscheidung eine 'gefährliche Eskalation'

DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto16,25 +2,7%Dow44.220 +0,6%Nas21.446 +1,0%Bitcoin99.919 -0,7%Euro1,1656 -0,1%Öl66,49 +0,1%Gold3.394 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11
Heute im Fokus
DAX geht leichter ins Wochenende -- Dow höher - NASDAQ mit Rekord -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, Pinterest im Fokus
Top News
Under Armour-Aktie sackt zweistellig ab: Under Armour-Zahlen enttäuschen Under Armour-Aktie sackt zweistellig ab: Under Armour-Zahlen enttäuschen
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend
08.08.25 19:43 Uhr

NEW YORK/JERUSALEM (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat sich "tief alarmiert" über die Entscheidung der israelischen Regierung gezeigt, die Kontrolle über Gaza-Stadt zu übernehmen. Diese stelle eine "gefährliche Eskalation" dar und könne das Leid der palästinensischen Bevölkerung weiter verschärfen, erklärte sein Büro am Freitag in New York.

Guterres warnte, diese "weitere Eskalation wird zu zusätzlichen Zwangsvertreibungen, Tötungen und massiver Zerstörung führen und das unvorstellbare Leid der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen noch verschlimmern". Die humanitäre Lage in Gaza sei bereits katastrophal, Millionen von Menschen litten unter unvorstellbaren Bedingungen. Auch das Leben der verbliebenen Geiseln könne durch das israelische Vorgehen zusätzlich gefährdet werden.

"Gaza ist und muss ein integraler Bestandteil eines palästinensischen Staates bleiben", sagte Guterres. Eine nachhaltige Lösung des Konflikts sei nur durch ein Ende der Besatzung und die Verwirklichung einer Zweistaatenlösung möglich. Bei einer Konferenz Ende Juli hatte Guterres noch gesagt, eine Zweistaatenlösung sei weiter entfernt als je zuvor.

Das israelische Sicherheitskabinett hatte zuvor eine weitere Verschärfung der Kämpfe in dem abgeriegelten Küstenstreifen beschlossen. Ziel seine eine Entwaffnung der islamistischen Hamas, die Rückkehr - lebend oder tot - aller Geiseln, die Entmilitarisierung des Gazastreifens, die israelische Sicherheitskontrolle des Küstengebiets sowie die Einrichtung einer Zivilverwaltung, die weder der Terrororganisation Hamas noch der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) unterstehen soll./scb/DP/he