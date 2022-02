UN-Chef: Russische Angriffe auf Zivilisten "völlig inakzeptabel"

NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat Russlands Kriegsführung in der Ukraine scharf verurteilt. "Obwohl russische Angriffe Berichten zufolge größtenteils auf ukrainische Militäreinrichtungen abzielen, haben wir glaubwürdige Berichte über Wohngebäude, kritische zivile Infrastruktur und andere nicht militärische Ziele, die schwere Schäden erlitten haben", sagte Guterres am Montag bei einer Dringlichkeitssitzung der UN-Vollversammlung in New York. "Diese eskalierende Gewalt, die zum Tod von Zivilisten, einschließlich Kindern, führt, ist völlig inakzeptabel. Genug ist genug."

Guterres nannte die Versetzung von Abschreckungswaffen Russlands in Alarmbereitschaft eine "erschreckende Entwicklung". Nichts könne den Einsatz von Atomwaffen rechtfertigen.

Die Vollversammlung der Vereinten Nationen beschäftigt sich seit Montag in einer seltenen Dringlichkeitssitzung mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine. Westliche Staaten hoffen, dass bei dem Treffen - das wegen mehr als 100 angekündigten Sprechern mehrere Tage dauern könnte - möglichst viele der 193 Mitgliedsländer Russlands Aggression verurteilen und damit die weltweite Isolation der russischen Führung sichtbar machen. Am Ende der Veranstaltung, möglicherweise am Mittwoch, ist eine Abstimmung über eine Resolution geplant, die Russlands Angriffskrieg verurteilt.

