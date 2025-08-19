DAX24.315 -0,2%ESt505.435 -0,3%Top 10 Crypto16,44 +2,7%Dow44.902 -0,1%Nas21.624 ±0,0%Bitcoin99.722 -0,6%Euro1,1668 -0,4%Öl66,46 +0,5%Gold3.332 -0,1%
UN-Chef: Ukraine-Frieden muss im Einklang mit Völkerrecht stehen

18.08.25 20:02 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres verfolgt das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Staatsoberhaupt Wolodymyr Selenskyj "sehr aufmerksam". Es brauche einen "gerechten, umfassenden und nachhaltigen Frieden" in der Ukraine, der die international anerkannten Grenzen des Landes respektiere und im Einklang mit dem Völkerrecht stehe, ließ Guterres über seinen Sprecher Stéphane Dujarric in New York mitteilen. "Wir sind nach wie vor zutiefst besorgt über die anhaltenden tödlichen russischen Angriffe in der gesamten Ukraine", hieß es weiter./scb/DP/he