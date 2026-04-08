DAX24.081 +5,1%Est505.913 +5,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9200 -4,8%Nas22.635 +2,8%Bitcoin60.700 -0,5%Euro1,1665 ±0,0%Öl97,34 +0,7%Gold4.716 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610 Microsoft 870747 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Deeskalation im Nahost-Konflikt: USA und Iran beschließen Waffenruhe -- DAX gewinnt letztlich über 1.000 Punkte -- Wall Street stark -- Ölpreise fallen massiv -- Rüstungsaktien, DroneShield im Fokus
Top News
Emerging Markets ETFs von Franklin Templeton Emerging Markets ETFs von Franklin Templeton
Suchst du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

UN-Chef verurteilt die massiven Angriffe Israels im Libanon

09.04.26 06:12 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat die verheerenden israelischen Luftangriffe im Libanon scharf kritisiert. Er "verurteilt entschieden die massiven Angriffe", teilte sein Sprecher auf der Plattform X mit. Dabei seien "Hunderte Zivilisten, darunter auch Kinder, getötet und verletzt" sowie zivile Infrastruktur beschädigt worden, hieß es weiter.

Israel hatte trotz der Feuerpause im Iran-Krieg bei einem Großangriff zahlreiche Ziele im Libanon bombardiert, darunter auch in der Hauptstadt Beirut. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden mindestens 182 Menschen getötet. Laut israelischem Militär galt der Angriff Kommandeuren und militärischer Infrastruktur der Hisbollah. Nach libanesischen Angaben waren jedoch viele Zivilisten betroffen.

Anders als der Iran sehen die USA den Libanon nicht in der vereinbarten zweiwöchigen Waffenruhe inbegriffen. Der Iran erwägt nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Fars aus der Feuerpause auszusteigen./scr/DP/jha