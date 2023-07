UN-Chef verurteilt russische Angriffe auf Odessa

NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat die wiederholten russischen Angriffe auf den Hafen von Odessa und andere ukrainische Städte am Schwarzen Meer "aufs Schärfste" verurteilt. "Die Angriffe widersprechen den Verpflichtungen der Russischen Föderation im Rahmen der Absichtserklärung mit den Vereinten Nationen", teilte die Weltorganisation am Donnerstag mit. Zudem stelle die Zerstörung ziviler Infrastruktur einen Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht dar.

Odessa in der Südukraine war in den vergangenen drei Nächten unter russischen Beschuss geraten. Russland führt seit fast 17 Monaten einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine. Immer wieder Ziel von russischem Beschuss sind dabei auch die südlichen Regionen am Schwarzen Meer, die für die Ukraine aufgrund ihrer Hafeninfrastruktur von großer Bedeutung sind. Über den Hafen Odessa etwa wurden in den vergangenen Monaten im Rahmen des internationalen Getreideabkommens viele Millionen Tonnen Nahrungsmittel ausgefahren. Am Montag stieg Russland aus der Vereinbarung aus.

Die Vereinten Nationen kritisierten am Donnerstag weiter, dass Russlands Aussetzung bereits negative Auswirkungen auf die weltweiten Weizen- und Maispreise habe. Dies schade allen, "insbesondere aber den schutzbedürftigen Menschen im globalen Süden." Der UN-Sicherheitsrat soll sich mit dem vorläufigen Ende des Getreideabkommens am Freitag (16.00 Uhr MESZ) in einer Sondersitzung beschäftigen./scb/DP/stw