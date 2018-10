UN fordern internationale Untersuchung von Khashoggis Tod

Genf (Reuters) - Die Menschenrechtsbeauftragte der Vereinten Nationen (UN) hat die Einbeziehung internationaler Experten in die Untersuchung des Todes von Jamal Khashoggi gefordert.

Sie sollten im Rahmen unabhängiger Ermittlungen Zugang zu allen Beweisen und Zeugen habe, sagte Michelle Bachelet am Dienstag. Zugleich drängte sie Saudi-Arabien, den Verbleib der Leiche Khashoggis preiszugeben. Deren gerichtmedizinische Untersuchung sei für die Klärung des Falls unumgänglich.

Der regierungskritische saudiarabische Journalist Khashoggi hatte am 2. Oktober einen Termin im Konsulat seines Landes in Istanbul. Er wollte dort Dokumente abholen, die er für seine Hochzeit brauchte. Seitdem wurde er nicht mehr gesehen. Nach wochenlangem Leugnen räumte Saudi-Arabien ein, dass Khashoggi in dem Konsulat getötet wurde. Die genauen Umstände seines Todes sind bislang aber ebenso unklar wie der Verbleib seiner Leiche.

Der Tod des in den USA lebenden Journalisten hat weltweit für Empörung und scharfe Proteste gesorgt. In mehreren westlichen Ländern wurden Forderungen nach einem Stopp von Rüstungslieferungen an Saudi-Arabien laut.