DAX24.067 +0,1%Est505.940 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4700 -1,4%Nas23.964 +1,4%Bitcoin63.017 +0,3%Euro1,1800 ±0,0%Öl94,66 -0,7%Gold4.801 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Heidelberger Druckmaschinen 731400 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F AIXTRON A0WMPJ Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Abwarten im Iran-Konflikt: DAX schließt stabil -- US-Börsen uneinheitlich S&P-Rekord -- NVIDIA: Erste Quanten-KI-Modelle vor -- Rüstungsaktien, Snap, Robinhood, Broadcom, Meta, AIXTRON, ASML im Fokus
Top News
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Mittwochabend Gold, Heizöl, Silber & Co. am Mittwochabend
Der Turbo-Booster für dein Depot Der Turbo-Booster für dein Depot
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

UN geben zehn Millionen Euro für Iran-Notfallhilfe frei

15.04.26 19:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Vereinten Nationen (UN) stellen Notfallhilfe für die vom Krieg betroffene Bevölkerung im Iran bereit. Er habe umgerechnet gut zehn Millionen Euro aus dem Globalen Notfallfonds der UN zugeteilt, erklärte Nothilfekoordinator Tom Fletcher. Tausende Zivilisten seien getötet, Infrastruktur zerstört und lebenswichtige Dienste unterbrochen worden. "Diese Finanzierung wird unseren Partnern helfen, lebensrettende Hilfe im großen Maßstab zu leisten", meinte er.

Schon vor Wochen hatte Fletcher vor den Folgen des Iran-Kriegs für dringend hilfsbedürftige Menschen gewarnt. Millionen Menschen seien in Gefahr. Humanitäre Hilfsgüter erreichten das Land wegen der Zerstörung und Behinderung von Verkehrswegen nur verzögert. Lebensmittel, Medikamente, Düngemittel und andere Hilfsgüter ließen sich schwerer transportieren und ihre Lieferung werde teurer.

Auch der Norwegische Flüchtlingsrats (NRC) hatte kürzlich vor einer dramatischen Verschlechterung der humanitären Lage im Iran gewarnt. Mehr als drei Millionen Menschen seien im Land auf der Flucht, das Land sei riesig und der Hilfsbedarf wachse rasant. Je länger der Konflikt andauere, desto stärker würden alle Lebensbereiche beeinträchtigt: öffentliche Dienste brächen zusammen, Versorgungswege würden unterbrochen, Geschäfte schlössen oder würden zerstört, und die Hilfsarbeit werde immer schwieriger./evs/DP/he