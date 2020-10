UN-Generalsekretär Guterres wünscht Ehepaar Trump gute Besserung

NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat dem mit dem Coronavirus infizierten US-Präsidentenpaar Genesungswünsche ausgerichtet. Der UN-Chef sende seine besten Wünsche an Donald und Melania Trump für eine "schnelle und vollständige Genesung", teilte ein Sprecher von Guterres am Freitag in New York mit. Zuvor war bekannt geworden, dass sich der US-Präsident und seine Ehefrau gut vier Wochen vor der Wahl mit dem Coronavirus angesteckt haben. Nach Angaben von Leibarzt Sean Conley geht es Trump gut./cah/DP/eas