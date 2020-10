UN-Generalsekretär mahnt Klimapläne für Länder, Städte und Firmen an

NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat zu deutlich stärkeren Anstrengungen im Kampf gegen die Klimakrise aufgerufen. "Wir müssen sicherstellen, dass jedes Land, jede Stadt, Unternehmen, Bank und jede internationale Organisation einen Plan hat, Klimaneutralität zu erreichen", sagte Guterres am Samstag in einer Video-Botschaft der Initiative "Countdown", die eine Halbierung der Klima-Emissionen bis 2030 erreichen will. "Wir sind weit von dem entfernt, wo wir stehen müssten", sagte Guterres. "Wenn wir jetzt nicht handeln, dann könnte dieses Jahrhundert eines der letzten der Menschheit sein."

Die Corona-Pandemie erlaube es, die Richtung in der Klimapolitik zu ändern, sagte Guterres. Regierungen sollten sicherstellen, dass jetzt bereitgestellte Gelder nach der Pandemie für grüne Arbeitsplätze verwendet werden. "Retten sie keine umweltverschmutzenden Branchen, besonders Kohle, und beenden sie Subventionen für fossile Brennstoffe", forderte er./cfa/DP/zb