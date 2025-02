UN-Generalsekretär ruft zum Frieden in der Ukraine auf

NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat zum dritten Jahrestag der russischen Invasion der Ukraine am Montag zu einem Ende der Kämpfe aufgerufen. "Ich unterstreiche die dringende Notwendigkeit eines gerechten, nachhaltigen und vollständigen Friedens", teilte Guterres über einen Sprecher mit, "einem Frieden, der vollständig die Souveränität, die Unabhängigkeit und die territoriale Integrität der international anerkannten Grenzen der Ukraine aufrechterhält."

Die Ukraine ist am Montag Thema im Sicherheitsrat und in der Vollversammlung der Vereinten Nationen. Dort dürfte auch der neue Kurs der US-Regierung unter Präsident Donald Trump erkennbar werden, der auf ein Ende des Krieges abzielt und gleichzeitig eine klare Annäherung an Angreifer Russland bedeutet.

"80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist der Krieg in der Ukraine nicht nur eine schwerwiegende Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit in Europa, sondern auch für das Fundament und den Kern der Vereinten Nationen", sagte Guterres. Russland war am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert und hatte damit einen folgenschweren Angriffskrieg gegen das Nachbarland begonnen./cfa/DP/jha