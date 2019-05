UN-Generalsekretär unterstützt Idee einer CO2-Steuer

BERLIN (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres unterstützt die Idee, den Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid zu besteuern. Die Notwendigkeit dafür sei angesichts der Erderhitzung für ihn offensichtlich, sagte der Portugiese der "Süddeutsche Zeitung" (Mittwochausgabe). Doch müssten die Bürger über eine Umlage an anderer Stelle entlastet werden, um Akzeptanz zu schaffen. "Wenn wir den Menschen jetzt sagen, ihr sollt noch mehr Steuern zahlen, werden sie das ablehnen. Aber wenn wir zum Beispiel die Einkommensteuer senken und als Ausgleich eine Kohlenstoffsteuer erheben, hätte niemand weniger Geld in der Tasche." Es müsse so angegangen werden, dass die öffentliche Meinung es nachvollziehen könne, und auch so, dass Populisten es nicht glaubwürdig bekämpfen könnten. "Das ist das Thema, dem ich mich derzeit mit Haut und Haaren verschreibe."

In der deutschen Regierungskoalition ist eine CO2-Steuer umstritten. Diese würde den Ausstoß des wichtigsten Treibhausgases CO2 etwa beim Autofahren und Heizen verteuern, damit die Menschen mehr auf den Klimaschutz achten und sparsame Autos und Heizungen gefördert werden. Die SPD ist für eine CO2-Steuer, will aber zugleich auch einen sozialen Ausgleich.

Guterres sagte, die Vereinten Nationen wollten die Führungsrolle in der Klimadebatte übernehmen, "da bin ich wild entschlossen". Es handele sich um das bestimmende Thema dieser Zeit, "und hat absolute Priorität"./toz/DP/he