UN-Generalsekretär verurteilt Einsatz schwerer Waffen in Ukraine

NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Chef António Guterres hat den russischen Einsatz schwerer Waffen in der Ukraine verurteilt. "Der Generalsekretär ist sehr besorgt über den Einsatz schwerer Waffen gegen urbane Zentren in der Ukraine. Diese Waffen können verheerende Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung haben", sagte UN-Sprecher Stephane Dujarric am Dienstag in New York. Dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen zufolge seien bei dem Angriffskrieg Moskaus gegen die Ukraine bislang mindestens 136 Zivilisten getötet worden. Dujarric sagte jedoch, dass es wahrscheinlich eine hohe Dunkelziffer gebe./scb/DP/he