UN-Generalsekretär warnt bei EU-Gipfel vor Ausgrenzung Chinas

BRÜSSEL (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat die EU vor einer Ausgrenzung Chinas gewarnt. Guterres habe am Donnerstag in einer Diskussion mit den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten deutlich gemacht, dass Peking nach seinem Verständnis mit der EU zusammenarbeiten wolle und eine positive Einstellung zur EU habe, sagte ein EU-Beamter am Donnerstag in Brüssel. Zudem habe er darauf hingewiesen, dass es aus seiner Sicht risikoreich sei, China zu isolieren.

Guterres war als Gast zum EU-Gipfel in Brüssel eingeladen. Er spielte mit seinen Äußerungen offensichtlich auf die wachsenden Spannungen zwischen der Europäischen Union und China an. Wegen ihnen gibt es zum Beispiel Diskussionen darüber, ob sich die EU wirtschaftlich stärker von China distanzieren sollte. Die USA hatten zuletzt den Zugang chinesischer Unternehmen zu amerikanischer Technologie stark eingeschränkt. Mit diesen Sanktionen wollen sie verhindern, dass diese Unternehmen mit US-Technologie das chinesische Militär modernisieren oder Menschenrechtsverletzungen unterstützen.

