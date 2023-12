UN-Hilfswerk: Beispiellose Lage für Menschen im Gazastreifen

Heute im Fokus

Ryanair bietet für Sommerflugplan drittes Flugzeug an Flughafen Hahn an. Türkische Notenbank stockt Leitzins erneut auf - baldiges Ende der Anhebungen erwartet. Boeing darf anscheinend wieder Jets vom Typ 737 Max nach China liefern. Eni holt Energy Infrastructure Partners bei Plenitude an Bord. OLG prüft Zuständigkeit von Sammelklage gegen Vodafone. Philips ruft bestimmte Serie von MRT-Geräten zurück.