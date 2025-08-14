DAX24.025 -0,2%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,57 -0,5%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.328 -0,6%Euro1,1685 +0,1%Öl66,23 +0,2%Gold3.351 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei erstmals über 43.000 Punkten -- E.ON steigert operativen Gewinn -- TUI verdient mehr als erwartet
Top News
Asiens Börsen am Mittwoch: Chinas Märkte in Grün - Nikkei klettert erstmals über 43.000er Marke Asiens Börsen am Mittwoch: Chinas Märkte in Grün - Nikkei klettert erstmals über 43.000er Marke
Ströer-Aktie: Ströer erleidet Umsatzrückgang Ströer-Aktie: Ströer erleidet Umsatzrückgang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

UN: Hinweise auf sexuelle Gewalt von Israelis gegen Palästinenser

13.08.25 05:39 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat eigenen Angaben zufolge glaubwürdige Informationen, wonach israelische Sicherheitskräfte sexuelle Gewalt gegen palästinensische Gefangene verübt haben sollen. Die Vorwürfe, die Guterres in einem Brief an UN-Botschafter Danny Danon äußerte, beziehen sich auf Vorfälle in mehreren Gefängnissen, einem Haftzentrum und einer Militärbasis. Danon wies die Vorwürfe auf der Plattform X zurück.

Wer­bung

Guterres schrieb in dem Brief, der der bevorstehenden Veröffentlichung des jährlichen UN-Berichts zu sexualisierter Gewalt vorausgeht, es sei schwierig gewesen, Hinweise zu sammeln, weil den UN-Beobachtern der Zugang zu den besagten Gebäuden verweigert worden sei. "Ich fordere die israelische Regierung dringend auf, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die sofortige Einstellung aller Akte sexueller Gewalt sicherzustellen", schrieb Guterres.

Es brauche unter anderem klare Befehle gegen sexuelle Gewalt, Untersuchungen aller glaubwürdigen Vorwürfe, freien Zugang für UN-Mitarbeiter und die Benennung Verantwortlicher für die Umsetzung entsprechender Maßnahmen, so Guterres.

UN-Botschafter Danon, der den internen Brief veröffentlicht hatte, kritisierte Guterres: Der Generalsekretär habe sich erneut "auf unbegründete Anschuldigungen gestützt, die auf tendenziösen Veröffentlichungen basieren". Die UN solle sich auf "die schockierenden Kriegsverbrechen der Hamas" und die "sofortige Freilassung aller Geiseln" konzentrieren. Israel werde seine Bürger weiter schützen und im Einklang mit dem Völkerrecht handeln./scb/DP/zb