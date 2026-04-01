UN-Hochkommissar: Trumps Drohung gegen den Iran 'widerlich'

GENF (dpa-AFX) - Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, warnt nach den jüngsten US-Drohungen gegen den Iran vor schweren Völkerrechtsverletzungen. Er verurteile insbesondere die Drohungen, eine ganze Zivilisation auszulöschen und zivile Infrastruktur anzugreifen, sagte der österreichischen UN-Diplomat in Genf. "Das ist widerlich", meinte er nach entsprechenden Aussagen von US-Präsident Donald Trump.

Wer­bung Wer­bung

Die Umsetzung solcher Drohungen komme schwersten Völkerrechts-Verbrechen gleich, warnte Türk in seiner Stellungnahme, ohne das US-Staatsoberhaupt explizit zu nennen. Der Hochkommissar kritisierte jedoch nicht nur Trump. Er verurteilte "die Flut hetzerischer Rhetorik" von allen Kriegsparteien, die in den letzten Wochen in dem Konflikt zu hören gewesen sei.

Türk verlangte einen sofortigen Stopp von Drohungen gegen Zivilisten. Er forderte internationale Bemühungen, um die Lage im Nahen und Mittleren Osten zu deeskalieren./al/DP/men