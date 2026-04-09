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UN-Hochkommissar verurteilt Israels Angriffe im Libanon

08.04.26 22:51 Uhr

GENF (dpa-AFX) - Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, hat die heftigen israelischen Luftangriffe im Libanon scharf verurteilt. "Das Ausmaß der Tötungen und Zerstörungen im Libanon heute ist schlichtweg entsetzlich", sagte der österreichische UN-Diplomat laut einer Mitteilung.

"Ein solches Blutbad, nur wenige Stunden nach der Vereinbarung eines Waffenstillstands mit dem Iran, ist kaum zu fassen. Es setzt den fragilen Frieden, den die Zivilbevölkerung so dringend braucht, enorm unter Druck", warnte Türk.

Großangriff Israels im Libanon

Ungeachtet der Waffenruhe im Iran-Krieg hatte Israels Luftwaffe überraschend einen Großangriff auf Ziele im Libanon geflogen, darunter auch in der Hauptstadt Beirut. Dabei wurden nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mehr als 180 Menschen getötet und Hunderte verletzt.

Nach Angaben des israelischen Militärs galt der Angriff der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz. In einer Mitteilung der Hisbollah hieß es dagegen, die Angriffe hätten Zivilisten im gesamten Libanon gegolten.

Prinzipien des humanitären Völkerrechts nicht verhandelbar

"Das humanitäre Völkerrecht legt eindeutig fest, dass Zivilisten und zivile Infrastruktur geschützt werden müssen", betone Türk. "Diese Prinzipien sind nicht verhandelbar und müssen stets eingehalten werden, unabhängig von den Umständen eines bewaffneten Konflikts." Er forderte umgehende unabhängige Untersuchungen.

Die internationale Gemeinschaft müsse rasch handeln. "Die Bemühungen um Frieden in der gesamten Region werden unvollständig bleiben, solange das libanesische Volk unter anhaltendem Beschuss lebt, gewaltsam vertrieben wird und in Angst vor weiteren Angriffen lebt."/cab/DP/he