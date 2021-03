UN-Menschenrechtler - Russland verantwortlich für Nawalny-Attentat

Genf (Reuters) - UN-Menschenrechtsexpertinnen haben Russland für den Anschlag auf den russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny verantwortlich gemacht.

Das Attentat gehöre zu einer Serie von Angriffen im In- und Ausland, hieß es am Montag in einer Erklärung von Agnes Callamard und Irene Khan. Diese sollten Kritiker einschüchtern. "Wir kommen zu dem Schluss, dass Russland verantwortlich ist für die versuchte Vergiftung von Herrn Nawalny", sagte Callamard bei der Vorstellung der vorläufigen Ergebnisse. Russland hat die Vorwürfe zurückgewiesen. In einer E-Mail an die Nachrichtenagentur Reuters erklärte eine Sprecherin des Außenministeriums, man sei ebenfalls "an der Wahrheit über den Vorfall" interessiert.

Callamard ist Sonderberichterstatterin für außergerichtliche Hinrichtungen und Khan Sonderberichterstatterin für Meinungsfreiheit, beide beim Hohen Kommissar der UN für Menschenrechte. Nawalny hatte 2020 einen Giftanschlag in Russland überlebt und war in Deutschland ärztlich behandelt worden. Bei seiner Rückkehr in seine Heimat im Januar wurde er festgenommen, weil er während seiner Abwesenheit gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben soll. Der 44-Jährige sitzt einem Medienbericht zufolge in einem Straflager in der Nähe von Moskau.