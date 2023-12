UN: Niederländische Politikerin soll Hilfe für Gaza koordinieren

NEW YORK (dpa-AFX) - Die niederländische Politikerin Sigrid Kaag soll ab Januar für die Vereinten Nationen die humanitäre Hilfe für Notleidende im Gazastreifen koordinieren. UN-Generalsekretär António Guterres verkündete die Besetzung der Stelle mit der 62-Jährigen am Dienstag in New York. Kaag, die den neu geschaffenen Posten ab 8. Januar antreten soll, war zuletzt Vize-Ministerpräsidentin der Niederlande und die erste Frau an der Spitze des Finanzministeriums.

Die Personalie folgt auf Verlangen des Weltsicherheitsrates in einer kurz vor Weihnachten verabschiedeten Resolution. Darin hatte das mächtigste UN-Gremium die Aufstockung der humanitären Hilfe für etwa zwei Millionen Notleidende im Gazastreifen gefordert. In der strittigen Frage der Kontrolle der Hilfsgüter verlangte der Text die Einsetzung eines dafür zuständigen UN-Koordinators oder einer Koordinatorin. Kaag soll in Zusammenarbeit mit allen Akteuren zudem die Lieferungen Beschleunigen./scb/DP/he