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UN-Sicherheitsrat tagt zu Eskalation des Kriegs im Libanon

01.06.26 16:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der UN-Sicherheitsrat befasst sich noch heute bei einer Sondersitzung mit der Eskalation des Kriegs im Libanon. Das Treffen sei auf Antrag Frankreichs für 21.00 Uhr MESZ (15.00 Uhr Ortszeit) angesetzt, hieß es aus Diplomatenkreisen in New York.

Der Krieg im Libanon war mit dem Vormarsch israelischer Bodentruppen und möglichen neuen Angriffen im Raum von Beirut zuvor eskaliert - obwohl eigentlich Mitte April eine Waffenruhe verkündet wurde./cah/DP/jha