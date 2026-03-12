DAX23.640 -1,4%Est505.795 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +1,0%Nas22.716 +0,1%Bitcoin61.083 +1,5%Euro1,1570 -0,3%Öl93,65 +2,5%Gold5.177 -0,2%
UN-Sicherheitsrat verurteilt iranische Angriffe auf Golfstaaten

11.03.26 21:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat die Angriffe des Irans auf Golfstaaten und andere Länder der Region verurteilt. 13 der 15 Mitglieder des Rates stimmten in New York für den von dem nichtständigen Mitglied Bahrain eingebrachten Text. Russland und China enthielten sich. Die Resolution baut auch auf die Unterstützung von zahlreichen weiteren Staaten, die dem Sicherheitsrat derzeit nicht angehören.

Die Golfstaaten sehen sich weiterhin Raketen- und Drohnenangriffen aus dem Iran ausgesetzt. In der Resolution wurde unter anderem die sofortige Einstellung der iranischen Angriffe auf die Golfstaaten und andere Nachbarstaaten Irans gefordert. Außerdem wurde Irans Einsatz von Stellvertretergruppen wie der Hisbollah kritisiert.

Die mit dem Iran verbündete libanesische Hisbollah-Miliz hatte als Reaktion auf die Tötung des iranischen obersten Führers Ajatollah Ali Chamenei wieder Raketen auf Israel abgefeuert. Seitdem greift das israelische Militär im größeren Umfang im Libanon an.

Die Resolution werde von insgesamt 135 UN-Staaten unterstützt, sagte der UN-Botschafter von Bahrain. Dazu gehörte auch Deutschland. Staaten außerhalb des Sicherheitsrats können sich Entwürfen anschließen - ein Schritt mit vor allem symbolischer Wirkung./apo/DP/mis