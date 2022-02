UN: Spannungen in der Ukraine höher als bei Krim-Invasion

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Lage im Ukraine-Konflikt ist nach Einschätzung der Vereinten Nationen so angespannt wie noch nicht einmal bei der Krim-Invasion durch Russland vor knapp acht Jahren. "Die Spannungen in und um die Ukraine sind höher als je zuvor seit 2014", sagte die UN-Beauftragte für politische Angelegenheiten, Rosemary DiCarlo, am Donnerstag vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. Die aktuelle Situation mit Spekulationen und Anschuldigungen über einen möglichen militärischen Konflikt seien "äußerst gefährlich".

Zuvor hatte US-Präsident Biden vor einem Einmarsch der an der Grenze zur Ukraine zusammengezogenen russischen Truppen "in den nächsten Tagen" gewarnt. Russland hatte sich die ukrainische Halbinsel Krim 2014 völkerrechtswidrig einverleibt./scb/DP/nas