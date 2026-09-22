UN-Treffen in New York - Selenskyj im Sicherheitsrat

22.09.26 17:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Bei der hochrangigen Woche der Vereinten Nationen in New York richtet sich der Blick am Mittwoch unter anderem auf die Ukraine. Präsident Wolodymyr Selenskyj nimmt an einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats teil und spricht später vor der UN-Vollversammlung.

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Bei der Generaldebatte werden zuvor unter anderem Reden des syrischen Präsidenten Ahmed al-Scharaa und des iranischen Präsidenten Massud Peseschkian erwartet. Auch Argentiniens Präsident Javier Milei steht auf der Rednerliste. Am Rande der Versammlung soll es auch eine Veranstaltung des von den USA geführten Gaza-Friedensrates geben.

Im Sicherheitsrat, dem mächtigsten UN-Gremium, wird unter anderem OpenAI-Chef Sam Altman zu einer Sitzung mit dem Thema Künstliche Intelligenz erwartet. UN-Generalsekretär António Guterres lädt zudem am Nachmittag zu einem Treffen zum Klimaschutz und zum Übergang zu erneuerbaren Energien ein, bei dem eine Rede des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geplant ist./apo/DP/mis