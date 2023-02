UN-Vollversammlung stimmt über Ukraine-Resolution ab - Baerbock-Rede

NEW YORK (dpa-AFX) - Zum Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine soll die UN-Vollversammlung am Donnerstag eine Resolution mit der Forderung nach Frieden und dem Rückzug Moskaus beschließen. Die Abstimmung ist für den späten Abend MEZ nach Dutzenden Reden hochrangiger Sprecherinnen und Sprecher geplant. Neben Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, deren Rede ab späten Nachmittag MEZ erwartet wird, sollen auch US-Außenminister Antony Blinken und der britische Chefdiplomat James Cleverly während der mehrtägigen Sitzung sprechen.

Der Resolutionsentwurf bekräftigt eine Reihe von zuvor bereits beschlossenen Positionen der Vollversammlung - zum Beispiel die territoriale Integrität der Ukraine und einen Rückzug der russischen Truppen aus dem Nachbarland. Die Strategie der westlichen Unterstützer der Ukraine ist es dabei nicht, komplexe Umrisse für eine Beendigung des Krieges zur Abstimmung zu stellen, sondern so viele Länder wie möglich zu einem "Ja" zu bewegen.

Damit wollen sie an die Abstimmungsergebnisse des vergangenen Jahres anknüpfen, als sich im Oktober 143 Staaten bei einer ähnlichen Abstimmung gegen völkerrechtswidrige Annexionen durch Moskau gestellt hatten. Ein starkes Ergebnis in der Größenordnung vergangener Abstimmungen könnte dem Eindruck entgegentreten, es gebe in Teilen der Welt eine Kriegsmüdigkeit und bröckelnden Rückhalt für Kiew./scb/DP/mis