ROM/NAIROBI (dpa-AFX) - Das Welternährungsprogramm (WFP) und die UN-Organisation für Lebensmittel und Landwirtschaft (FAO) warnen vor den Auswirkungen des Wetterphänomens El Niño auf die Ernährungslage in Afrika und Zentralamerika. In einem Bericht der UN-Organisationen werden 16 Hunger-Brennpunkte aufgelistet - im Juni waren es noch 13. Es wird prognostiziert, dass bis März 2027 bis zu drei Millionen Menschen in Simbabwe, 2,6 Millionen in Malawi und 1,8 Millionen in Mosambik von schwerer akuter Ernährungsunsicherheit betroffen sein werden.

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Trockenste Periode seit 40 Jahren in Zentralamerika

Im zentralamerikanischen Trockenkorridor war die erste Anbauperiode des Jahres dem Bericht zufolge die trockenste seit vier Jahrzehnten; in vielen Gebieten beliefen sich die Ernteverluste auf mehr als 75 Prozent. Allein in Guatemala dürften zwischen Oktober 2026 und Februar 2027 3,2 Millionen Menschen unter schwerer akuter Ernährungsunsicherheit leiden.

Doch nicht nur El Niño, auch Konflikte tragen zu akuter Ernährungsunsicherheit in 12 der 16 Krisenherde bei - darunter in fünf Gebieten, die als besonders besorgniserregend eingestuft werden: Sudan, Südsudan, Somalia, Teile Nigerias sowie der Jemen.

Risiko einer Hungersnot in Sudan und Südsudan

Die kritischste Lage herrscht demnach im Sudan und im Südsudan, wo das Risiko einer Hungersnot festgestellt wurde. In zwei Lagern für Vertriebene in Süd-Darfur haben die Raten akuter Unterernährung bereits die Schwellenwerte für eine Hungersnot überschritten. Im Südsudan deutet die jüngste Analyse für vier Bezirke in den Bundesstaaten Upper Nile und Jonglei - ebenfalls auf ein Hungersnotrisiko bis Juli 2026 hin.

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Ein frühzeitiges Handeln, noch bevor die schwerwiegendsten Auswirkungen von El Niño eintreten, könne dazu beitragen, Schäden an Ernten, Viehbeständen und Einkommensgrundlagen zu verhindern, betonen WFP und FAO in ihrem Bericht.

Ärzte ohne Grenzen: Cholera-Zahlen in Somalia steigen

Nicht nur Hunger, auch Krankheiten bedrohen die Menschen in Gebieten, in denen El Niño beispielsweise saisonale Regenzeiten verstärkt. So berichtet die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) aus Somalia über einen Anstieg der Cholera-Erkrankungen und anderer Krankheiten, die auf verunreinigtes Wasser zurückzuführen sind. Allein in der Region Galmudug seien nach Springfluten mehr als 20.000 Haushalte betroffen, die teilweise von Versorgungswegen oder Zugang zu Gesundheitseinrichtungen abgeschnitten seien, sagte ein Sprecher./czy/DP/stw