DAX 25.820 -1,9%ESt50 6.170 -1,0%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 10,00 +0,7%Nas 24.579 +1,1%Bitcoin 66.752 -0,5%Euro 1,1160 +0,1%Öl 97,1 -1,3%Gold 4.120 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

UN-Weltklimakonferenz COP31 beginnt in der Türkei

ANTALYA (dpa-AFX) - Im türkischen Antalya beginnt an diesem Montag um 8.00 Uhr MEZ (10. 00 Uhr Ortszeit) die 31. Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP31). Zu dem zweiwöchigen Treffen von rund 200 Staaten, das über den Kampf gegen die Klimakrise berät, werden Zehntausende Delegierte, Beobachter und Medienvertreter erwartet.

Werbung

Die Türkei richtet das Treffen aus und stellt mit Umweltminister Murat Kurum den COP-Präsidenten. Australien entsendet indes mit Klimaminister Chris Bowen den "Präsidenten der Verhandlungen", der Kompromisslinien ausloten und konsensfähige Abschlusstexte auf den Weg bringen soll. Diese Zweiteilung ist neu und ungewöhnlich. Skeptiker befürchten Reibungsverluste und verweisen darauf, dass schon in der Vorbereitung einzelne Vorstöße offensichtlich nicht abgestimmt waren.

Der Klimakrise Einhalt gebieten

Mit beispiellosen Waldbränden in Europa, tödlicher Hitze und Dürre sogar in Deutschland, Sturzfluten in Nepal und China ist die Klimakrise in diesem Jahr so bedrohlich spürbar gewesen wie selten zuvor. Bei der COP31 geht es darum, der Krise Einhalt zu gebieten.

Seit zehn Jahren ist das Pariser Klimaabkommen in Kraft. Darin haben rund 200 Staaten vereinbart, die Erderwärmung bei 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu stoppen, um die katastrophalsten Folgen abzuwenden. Stattdessen besagt die aktuelle Prognose der Vereinten Nationen aber: Mit der derzeitigen Klimapolitik steuert die Welt auf 2,8 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts zu./gma/DP/he

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.