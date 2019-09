UN: Weltwirtschaft braucht astronomische Summe für ökologische Wende

GENF (dpa-AFX) - Die ökologische Wende in der Weltwirtschaft mit Millionen neuen Jobs und würdigen Lebensstandards für jeden Erdenbürger ist möglich - benötigt aber astronomische Investitionen. Zu diesem Schluss kommt die Konferenz für Handel und Entwicklung (Unctad) in ihrem neuen Weltinvestitionsbericht. Für einen "Global Green New Deal" seien in Entwicklungsländern zwei bis drei Billionen Dollar (bis zu 2,7 Bio Euro) an produktiven Investitionen nötig - pro Jahr. Und selbst mit dieser Summe würden nur die grundlegendsten der bis 2030 angestrebten UN-Entwicklungsziele erreicht.

Die Spielregeln der internationalen Wirtschaft müssten umgeschrieben werden, so die Unctad. Die ärmsten Länder müssten aus der Schuldenfalle entlassen werden. Reiche Länder könnten die Gelder, die sie seit Jahrzehnten nicht wie versprochen als Entwicklungshilfe zur Verfügung gestellt haben, in einen Fonds zahlen. Daraus sollten Entwicklungsländer günstige Kredite bekommen.

Wenn ein Drittel der Summe, die heute in Subventionen von fossilen Brennstoffen fließt, grün investiert werde, könnten ärmere Länder eine saubere Industrialisierung vorantreiben. Weltweit könnten klimaschädliche CO2-Emissionen bis 2030 gesenkt und netto mindestens 170 Millionen Arbeitsplätze geschaffen werden./oe/DP/jha