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UN: Weniger Beschuss im Libanon seit Iran-Einigung

15.06.26 20:27 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Einigung zwischen den USA und dem Iran auf ein Rahmenabkommen hat die Gewalt im Libanon UN-Angaben zufolge zunächst nachgelassen. "Von Mitternacht bis 16.00 Uhr Ortszeit beobachtete die UN-Mission Unifil nach eigenen Angaben einen Rückgang der Gewalt und des Schusswechsels", sagte der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres in New York.

In dem Zeitraum wurden demnach 133 Geschosse und zwei Luftangriffe verzeichnet, die den israelischen Streitkräften zugeschrieben werden. Geschosse der Hisbollah oder anderer nicht staatlicher Akteure seien nicht registriert worden, sagte Sprecher Stéphane Dujarric.

Unklar, ob Abkommen auch für den Libanon gelten soll

Gleichzeitig hätten die UN-Friedenstruppen 25 Verletzungen des libanesischen Luftraums durch die israelische Armee (IDF) verzeichnet. Vor der Bekanntgabe der Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran hätten die Unifil-Truppen 135 Verletzungen des libanesischen Luftraums durch die IDF registriert.

Berichten zufolge ist bei einem Drohnenangriff Israels im Süden des Libanons eine Person getötet worden. Der libanesischen Nachrichtenagentur NNA zufolge wurde ein Auto in der Nähe der Ortschaft Kfar Tebnit angegriffen. Das israelische Nachrichtenportal "ynet" berichtete unter Berufung auf Sicherheitsquellen, ein Fahrzeug sei von einer Drohne attackiert worden, um "eine Bedrohung zu eliminieren". Israels Armee teilte auf Anfrage mit, man prüfe die Angaben.

Nach Darstellung der mit dem Iran verbündeten Schiitenmiliz Hisbollah soll die Einigung zwischen Teheran und Washington auch für den Libanon gelten. Doch israelische Minister widersprachen dieser Darstellung./apo/DP/men