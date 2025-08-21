DAX24.277 -0,6%ESt505.472 -0,2%Top 10 Crypto16,13 +4,1%Dow44.944 +0,1%Nas21.160 -0,7%Bitcoin97.801 +0,9%Euro1,1662 +0,1%Öl66,85 +1,4%Gold3.346 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX endet im Minus -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- Guess wird privatisiert -- Target, Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, DroneShield im Fokus
Top News
Guess-Aktie +25%: Guess wird in Milliarden-Deal mit Authentic Brands und Mitgründern privat Guess-Aktie +25%: Guess wird in Milliarden-Deal mit Authentic Brands und Mitgründern privat
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Belastungen nach Gipfel in Washington wirken nach Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Belastungen nach Gipfel in Washington wirken nach
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren

UN: Zahl unterernährter Kinder im Gazastreifen seit März verdreifacht

20.08.25 19:22 Uhr

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Die Zahl unterernährter Kinder im Gazastreifen hat sich nach UN-Angaben seit März verdreifacht. In der Stadt Gaza sei nahezu ein Drittel der Kinder unterernährt, schrieb Philippe Lazzarini, der Leiter des UN-Hilfswerks für Palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) auf der Plattform X. Das sei eine sechsmal so hohe Zahl wie vor dem Ende der Waffenruhe im März und der Blockade des Gazastreifens. "Das ist keine Naturkatastrophe. Es ist menschengemachtes, vermeidbares Verhungern", schrieb er. Grundlage der UNRWA-Zahlen ist eine Untersuchung von fast 100.000 Kindern unter fünf Jahren.

Wer­bung

UNRWA und andere Hilfsorganisationen würden seit bald sechs Monaten daran gehindert, Hilfsgüter nach Gaza zu bringen. Dabei seien in den Lagern der Organisation in Ägypten und Jordanien Vorräte, mit denen 6.000 Lastwagen beladen werden könnten und die Lebensmittel für drei Monate enthielten, hieß es.

Mitte Juli hatte UNRWA mitgeteilt, dass zehn Prozent der in den Kliniken der Organisation untersuchten Kinder unterernährt seien.

Verstärkter Druck auf Israel wegen humanitärer Lage in Gaza

In den vergangenen Wochen hat der internationale Druck auf Israel wegen der katastrophalen humanitären Lage im umkämpften Gazastreifen zugenommen. Israel hatte nach dem Ende der Feuerpause im März monatelang keine Hilfsgüter in den Gazastreifen gelassen, weil es der islamistischen Hamas vorwarf, Hilfsgüter abzugreifen.

Wer­bung

Die umstrittene Gaza Humanitarian Foundation (GHF), die neben Israel auch von den USA unterstützt wird, hatte Ende Mai die Verteilung von Hilfsgütern aufgenommen. Diese läuft parallel zum Einsatz der internationalen Hilfsorganisationen und sollte dafür sorgen, dass die Hamas keine Lebensmittel abgreift. Doch im Umfeld der vier GHF-Zentren im Gazastreifen kam es immer wieder zu tödlichen Zwischenfällen.

Erneut Abwurf von Hilfsgütern aus der Luft

Nach Angaben des israelischen Militärs wurden am Mittwoch 154 Paletten mit Hilfsgütern über dem Gazastreifen abgeworfen. An der Aktion beteiligen sich auch Deutschland und andere europäische Staaten. Der Abwurf von Hilfsgütern aus der Luft ist allerdings umstritten, weil er besonders teuer ist und nach Angaben des Welternährungsprogramms (WFP) eine gesteuerte Verteilung der Hilfsgüter kaum möglich ist./czy/DP/nas