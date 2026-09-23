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Unbefugter Zugriff

Fresenius Medical Care-Aktie in Rot: Cyber-Angriff auf DAX-Konzern

Fresenius Medical Care-Aktie in Rot: Cyber-Angriff auf DAX-Konzern

Fresenius Medical Care ist Opfer eines Cyber-Angriffs geworden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
38.64 EUR -0.48 EUR -1.23 %
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Wie der DAX-Konzern mitteilte, ist es zu einem unbefugten Zugriff auf eine begrenzte Anzahl interner Systeme gekommen. Der Vorfall, der keine Auswirkungen auf Medizinprodukte, Patientenversorgung, Produktion oder den laufenden Geschäftsbetrieb habe, werde derzeit untersucht.

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Man habe Experten für Cyber-Sicherheit hinzugezogen und die Strafverfolgungsbehörden informiert, so FMC weiter.

Die FMC-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,23 Prozent tiefer bei 39,21 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Fresenius Medical Care, Fresenius Medical Care

Aktuelle Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie News

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Fresenius Medical Care (FMC) St. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.09.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen DZ BANK
06.08.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight Barclays Capital
05.08.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.

Information

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