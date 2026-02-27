DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.536 +1,4%Euro1,1815 +0,1%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Analysten-Meinungen

Under Armour-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar

28.02.26 22:30 Uhr
Under Armour-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Under Armour-Aktie in den Fokus genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Under Armour Inc.
6,15 EUR -0,32 EUR -4,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im vergangenen Februar haben 7 Experten die Aktie von Under Armour wie folgt eingeschätzt.

2 Experten raten die Under Armour-Aktie zu kaufen, 3 Experten raten, die Aktie zu halten, 2 Analysten empfehlen die Under Armour-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 6,457 USD. Dies kommt einem Abschlag von 0,96 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Under Armour-Aktie von 7,420 USD gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital8,00 USD7,8207.02.2026
JP Morgan Chase & Co.5,00 USD-32,6106.02.2026

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu Under Armour Inc.

DatumRatingAnalyst
07.02.2026Under Armour Equal WeightBarclays Capital
06.02.2026Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Under Armour BuyUBS AG
08.08.2025Under Armour BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Under Armour BuyUBS AG
08.08.2025Under Armour BuyUBS AG
29.07.2025Under Armour BuyUBS AG
15.05.2025Under Armour BuyUBS AG
07.02.2025Under Armour BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.02.2026Under Armour Equal WeightBarclays Capital
16.01.2024Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.05.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.02.2026Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.12.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.

