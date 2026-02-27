Under Armour-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Under Armour-Aktie in den Fokus genommen.
Im vergangenen Februar haben 7 Experten die Aktie von Under Armour wie folgt eingeschätzt.
2 Experten raten die Under Armour-Aktie zu kaufen, 3 Experten raten, die Aktie zu halten, 2 Analysten empfehlen die Under Armour-Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 6,457 USD. Dies kommt einem Abschlag von 0,96 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Under Armour-Aktie von 7,420 USD gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|8,00 USD
|7,82
|07.02.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|5,00 USD
|-32,61
|06.02.2026
