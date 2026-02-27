Under Armour-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar

Analysten-Meinungen

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Under Armour-Aktie in den Fokus genommen.

Im vergangenen Februar haben 7 Experten die Aktie von Under Armour wie folgt eingeschätzt.

2 Experten raten die Under Armour-Aktie zu kaufen, 3 Experten raten, die Aktie zu halten, 2 Analysten empfehlen die Under Armour-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 6,457 USD. Dies kommt einem Abschlag von 0,96 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Under Armour-Aktie von 7,420 USD gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 8,00 USD 7,82 07.02.2026 JP Morgan Chase & Co. 5,00 USD -32,61 06.02.2026

Redaktion finanzen.net