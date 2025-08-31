Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour behauptet sich am Dienstagnachmittag
Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Under Armour. Im New York-Handel kam die Under Armour-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 5,00 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Under Armour-Aktie kam im New York-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 5,00 USD. Bei 5,04 USD erreichte die Under Armour-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Under Armour-Aktie bei 4,95 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,95 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 314.458 Under Armour-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,89 USD. Dieser Kurs wurde am 08.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 137,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 4,80 USD. Der aktuelle Kurs der Under Armour-Aktie ist somit 4,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten Under Armour-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,50 USD für die Under Armour-Aktie aus.
Am 08.08.2025 äußerte sich Under Armour zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls -0,70 USD je Aktie eingebüßt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,14 Mrd. USD – eine Minderung von 3,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,18 Mrd. USD eingefahren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert.
Experten taxieren den Under Armour-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,068 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie
Experten sehen bei Under Armour-Aktie Potenzial
S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Under Armour-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Übrigens: Under Armour und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Under Armour
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Under Armour
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images
Nachrichten zu Under Armour Inc.
Analysen zu Under Armour Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|15.05.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|07.02.2025
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|29.07.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|15.05.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|07.02.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|28.01.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.01.2024
|Under Armour Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2023
|Under Armour Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2023
|Under Armour Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.05.2023
|Under Armour Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.2023
|Under Armour Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.2025
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.12.2024
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.11.2024
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2024
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Under Armour Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen