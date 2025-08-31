Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour behauptet sich am Dienstagnachmittag

So entwickelt sich Under Armour

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Under Armour. Im New York-Handel kam die Under Armour-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 5,00 USD.

Die Under Armour-Aktie kam im New York-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 5,00 USD. Bei 5,04 USD erreichte die Under Armour-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Under Armour-Aktie bei 4,95 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,95 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 314.458 Under Armour-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,89 USD. Dieser Kurs wurde am 08.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 137,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 4,80 USD. Der aktuelle Kurs der Under Armour-Aktie ist somit 4,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Under Armour-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,50 USD für die Under Armour-Aktie aus.

Am 08.08.2025 äußerte sich Under Armour zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls -0,70 USD je Aktie eingebüßt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,14 Mrd. USD – eine Minderung von 3,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,18 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert.

Experten taxieren den Under Armour-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,068 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

Experten sehen bei Under Armour-Aktie Potenzial

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Under Armour-Investition von vor einem Jahr eingebracht