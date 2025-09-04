Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Abend leichter

Notierung im Fokus

Die Aktie von Under Armour gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Under Armour-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,6 Prozent auf 5,13 USD.

Das Papier von Under Armour befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,6 Prozent auf 5,13 USD ab. Die Under Armour-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,12 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 5,20 USD. Der Tagesumsatz der Under Armour-Aktie belief sich zuletzt auf 941.888 Aktien.

Am 08.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 131,90 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 4,80 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Under Armour seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,50 USD.

Am 08.08.2025 lud Under Armour zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,70 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,94 Prozent auf 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Under Armour 1,18 Mrd. USD umgesetzt.

Am 05.02.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Under Armour veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,068 USD je Aktie in den Under Armour-Büchern.

